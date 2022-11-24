Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Çorum’da bir kişi husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Aralarında daha önceden husumet bulunan 34 yaşındaki A.Y.S.Y. ile 39 yaşındaki F.A., Yeniyol Mahallesi Yavruturna Sokak’ta tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.A. tabancayla ateş ederek A.Y.S.Y’yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.Y.S.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüpheli F.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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