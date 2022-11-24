Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde Ö.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının evinde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 500 gram esrar, 30 kök kenevir ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.