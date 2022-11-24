Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 500 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde Ö.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlının evinde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 500 gram esrar, 30 kök kenevir ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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