Sadece 3 dakika yağdı ardında büyük hasar bıraktı

Meteoroloji uyarmıştı, o yağış bugün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçileri zor durumda bıraktı. Aniden bastıran dolunun büyüklüğü fındık boyutuna ulaşınca bahçelerde ve üzüm bağlarında yeni filizlenen ağaçlar ve asmalar zarar gördü.

Dolu Osmaniye, Azıtepe, Soğukyurt, Şahyar, Horzumalayaka ve Narlıdere mahallelerinde etkili oldu.

Hasar tespit çalışması başladı

Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Dündar Yalçın, özellikle kırsal dağ mahallelerimizde etkili olan dolu yağışının neden olduğu zararı tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yaka Mahallesi'nde oturan üzüm üreticisi Ali Cura da bağı zarar gören çiftçilerden biri. Cura, aniden bastıran dolu yağışının çok kısa sürmeine rağmen üzüm bağlarına zarar verdiğini söyledi.

Yağış sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Manisa Alaşehir'de yağış önümüzdeki günlerde de devam edecek. Son tahminlere göre salı gününe kadar gökgürültülü sağnak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları 21 ila 26 derece arasında değişecek.