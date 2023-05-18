Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 18.05.2023 16:06

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'yi fethetti

Şile Belediyesi, yerli ve milli otomobil Togg'u filosuna katmanın gururunu yaşıyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Togg'un direksiyonuna geçerek, şehir turuna çıktı ve vatandaşlarla birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Şile'yi fethetti

Başkan Ocaklı; “Kullanırken büyük gurur duyuyoruz” Başkan Ocaklı, "Yerli ve Milli Otomobilimiz Togg memleketimize, belediyemize, Şile'mize hayırlı olsun. Bu araç sizin aracınız, gururluyuz ve milli değerlerimize sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Böylesine güzel eserleri milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Togg’a ilgi büyük

Şile Belediyesi'nin yerli ve milli otomobili Togg'u filosuna katması, ilçenin gururu haline geldi. Togg'a ilgi yoğun olurken aracı yakından görmek ve deneyimlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle gençlerin ve çocukların gösterdikleri ilgi fotoğraflara da yansıdı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Kanadı kırık kartal tedaviye alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Devlet Bahçeli: Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var
17:19
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği rekor oy ikinci tur için en büyük güvencemizdir
17:04
Somali'de iki AB yetkilisi sınır dışı edildi
17:06
Memurlara kira desteği müjdesi
17:02
Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı derdini camlara yazdı
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
FOTO FOKUS
E-Scooter patladı, mutfak alevler içinde kaldı
E-Scooter patladı, mutfak alevler içinde kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ