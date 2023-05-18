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Güncel
DHA 18.05.2023 16:02

Otomobil satma bahanesiyle 540 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 gözaltı

Kayseri'de otomobil satma bahanesiyle 1 kişiyi 540 bin TL dolandıran 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Otomobil satma bahanesiyle 540 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Malatya'da ikamet eden kişi, sosyal medyadan bulduğu aracı satın almak için ilandaki numarayı aradı. Sahte satış ilanı veren şüpheliler, aracı almak isteyen kişiyi Erzurum'a çağırdı.

3 şüpheli, aracı satacaklarını söyleyip, Erzurum'a çağırdıkları kişinin 540 bin TL'sini aldı. Dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.P., M.G. ve H.B. olduğunu belirledi.

Kayseri'de olduğu tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Dolandırıcılık Kayseri
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