Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya Lısıçansk'ı ele geçirdi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Lısıçansk'ı aldığını duyurmasının ardından, Kiev'den doğrulama geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, haftalardır süren çatışmaların ardından Ukrayna birliklerinin çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.
Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Lısıçansk'ı alarak Luhansk bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.
Ukrayna ordusu da çekildiğini doğruladı. Açıklamada, "Ukraynalı askerlerin hayatlarını korumak adına geri çekilme kararı aldık" denildi.
Saldırılarda 131. gün
Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Ukrayna güçlerinin ağır top atışına tutulduğu için savunmaya devam edemediğini belirtti. Bölgede 2 köyde çatışmaların devam ettiğini söyledi.
Luhansk Valisi, Rusya'nın yeni hedefinin Donetsk bölgesi, özellikle de bu bölgedeki Slovyansk ve Bahmut kentleri olacağını ifade etti. Bahmut'a yönelik bombardımanın başladığını kaydetti.
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