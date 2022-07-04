Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Lısıçansk'ı alarak Luhansk bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.



Ukrayna ordusu da çekildiğini doğruladı. Açıklamada, "Ukraynalı askerlerin hayatlarını korumak adına geri çekilme kararı aldık" denildi.

Saldırılarda 131. gün



Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Ukrayna güçlerinin ağır top atışına tutulduğu için savunmaya devam edemediğini belirtti. Bölgede 2 köyde çatışmaların devam ettiğini söyledi.



Luhansk Valisi, Rusya'nın yeni hedefinin Donetsk bölgesi, özellikle de bu bölgedeki Slovyansk ve Bahmut kentleri olacağını ifade etti. Bahmut'a yönelik bombardımanın başladığını kaydetti.