Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK'nın Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü havadan görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bartın'daki selde yıkılan köprünün yerine kurulan ve dün ulaşıma açılan hafif alaşımlı sabit köprü dronla görüntülendi.
Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılan köprü, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından tamamlandı.
Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla kurulan hafif alaşımlı sabit köprü (HASK), kurulumun tamamlanmasıyla dün trafiğe açıldı.
Uzunluğu 40 metre, genişliği 4,3 metre olan köprü, ulaşıma açılmasının ardından dronla görüntülendi.
Beton köprü yapım çalışmalarına da hızla başlanacağı bildirildi.
Etiketler: Bartın Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet
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