Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde telefon aracılığıyla dolandırıcılığın önüne geçmek için İlçe Emniyet Müdürlüğünce kısa film hazırlandı.

"Dolandırıcılık Suçunu Önleme" adıyla oluşturulan ekip, kahvehane ve çay bahçesi gibi umuma açık yerlerde gezerek hazırladıkları kısa filmi izletiyor, dolandırıcılık çeşitleri ve yöntemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.

Kısa filmde dolandırıcılıkla ilgili televizyonda yayımlanan haberler, camide vaaz veren imam ve polis memurlarının anlatımları yer alıyor.

Hazırlanan kısa film, sosyal medyada da paylaşılarak her kesime ulaşılmaya çalışılıyor.

Dolandırıcılık Suçunu Önleme Ekibi Şefi polis memuru Mustafa Demir, AA muhabirine, son dönemde özellikle telefonla dolandırıcılık olaylarının artması nedeniyle çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşlardan kendilerini telefonla arayanlara internet bankacılığı ve SMS şifrelerini, kredi kartı ve kişisel bilgilerini vermemelerini isteyen Demir, "Polis kimseyi arayarak para istemez. Polis, vatandaşı aradığında emniyete gelmelerini ister. Vatandaşlarımız telefonda para ve bilgilerini isteyenlere kesinlikle itibar etmesin, derhal 112 vasıtasıyla bizlere ulaşsın" ifadelerini kullandı.