Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
H.L. idaresindeki 06 AAD 48 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.D'nin kullandığı 40 KK 676 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 AAD 48 plakalı otomobil, park halindeki 06 DS 1489 plakalı tankere çarptı.
Kazada yaralanan H.L, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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