Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: AA]
Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza giren 908 borda numaralı "Admiral Zakharin", 840 borda numaralı devriye botu "Kadet" ile MB-304 borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.
Kadet isimli devriye botu, MB-304 borda numaralı römorkör tarafından çekilerek götürüldü.
Etiketler: Çanakkale
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