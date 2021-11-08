Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Göle ilçesinde, yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardahan Senemoğlu köyü kırsalında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş arazide 20 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Bu kişilerin yapılan kimlik kontrolünde yurda kaçak olarak giren Afganistan uyruklulardan oluştuğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ardahan
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