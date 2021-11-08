Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Kasım arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 kilo 426 gram metamfetamin, 2 bin 324 uyuşturucu hap, 1 kilo 326 gram esrar, 277 gram sentetik uyuşturucu, 102 gram eroin, 3 gram kokain ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.