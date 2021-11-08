Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Engin Aişeoğlu yönetimindeki 27 AAE 396 plakalı otomobil Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde Adil Çelik idaresindeki 06 AAY 61 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Aişeoğlu ve Çelik ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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