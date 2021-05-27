Yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek derslerle ilgili Yunus Emre Enstitüsü yetkililerince yapılan açıklamada, Ruanda Üniversitesi ile iş birliğini güçlendirmek ve gelecek yıllarda Türkçe derslerini Ruanda genelinde yaygınlaştırmak istenildiği anlatıldı.

Enstitü ve Ruanda Üniversitesi yetkilileri arasında yapılan toplantıda, stratejik hedefler, akademik program ve ikili iş birlikleri konusunda mutabakat sağlandı.

Toplantıda ayrıca, kredisiz seçmeli Türkçe dersleri, Türkçe kurslarının üniversite dışında duyurulması, çevrim-içi Türkçe kursları için atılacak adımlar belirlendi.

Alınan kararlar neticesinde; Yunus Emre Enstitüsü'nün Ruanda Üniversitesi'nde haziran ayında faaliyetlerine başlaması planlanıyor.