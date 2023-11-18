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Güncel
AA 18.11.2023 09:39

Rize'nin yüksek kesimlerine kar düştü

Hava sıcaklığının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Ayder Yaylası, Ovit Dağı Geçidi, Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu.

Rize'nin yüksek kesimlerine kar düştü

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ayder Yaylası'nda 5, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 10 santimetrenin üzerinde kar yağdı.

Kara yolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası'nda da kar aralıklarla devam ediyor. Öte yandan yağışla birlikte besiciler, hayvanlarını yüksek kesimlerden köylere indirmeye başladı. Sürüsünü, Ovit Yaylası'ndan Sivrikaya köyüne getiren besici Fikri Güney, karın dün geceden itibaren etkili olmaya başladığını söyledi. Güney, otların kapanması nedeniyle sürülerini köye indirmeye başladıklarını söyledi.

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