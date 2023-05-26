Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.05.2023 09:10

Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Rize'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Rize Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Çay Çarşısı'nda etkinlik organize edildi.

Rize mutfağında önemli yeri olan karalahana çorbası, yaylacıların yayla yolunda azık olarak kullandığı Hemşin ketesi ile meşhur Laz böreği, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Etkinlikte, Rize Ticaret Borsasınca "Çay Demleme ve Sunum Yarışması" da düzenlendi.

Rize'nin yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Vali Kemal Çeber, gazetecilere, Türkiye'nin çok geniş bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, "Dünyada da genel kabul gören Türk mutfağı kavramı var. Bizim sahip çıkmamız gereken önemli bir değer" dedi.

Rize çayının da özel olduğuna dikkati çeken Çeber, "Her şeyi ile istifade etmeye çalıştığımız bir ürün. Ülkemizin en önemli ürünlerinden birisi. Rize çayını da mutfak faaliyetlerimizde çok kullanıyoruz" diye konuştu.

"Rize çayı çok güzel ve hafif"

Yarışmaya katılan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Marwah Khudur ise "Rize çayı çok güzel ve hafif. Kendi ülkemde çay içtiğim zaman şeker kullanıyordum şimdi ise kullanmıyorum, hafif bir tadı var" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
09:30
Brent petrolün varili 76,10 dolar
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ı bir şölene çevirmek istiyoruz
09:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
09:18
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim
09:12
Yalova'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Irak'ta kum fırtınası
Irak'ta kum fırtınası
FOTO FOKUS
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ