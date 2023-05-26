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Güncel
İHA 26.05.2023 09:04

Yüksekliği hesaplayamayan iş makinesi yüklü kamyon uyarı tabelasını devirdi

Gümüşhane’de iş makinesi taşıyan kamyon yüksekliği hesaplayamayınca gabari direğine çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken yol tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Yüksekliği hesaplayamayan iş makinesi yüklü kamyon uyarı tabelasını devirdi

Kaza, öğleden sonra Gümüşhane’nin merkeze bağlı Akçakale mahallesinde meydana geldi.

Bayburt istikametinden Gümüşhane istikametine hareket halindeki iş makinesi yüklü kamyon yüksekliği hesaplayamayınca, Kömürdere mevkiinde bulunan gabari direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gabari direği yola devrilirken, direğin kopan parçaları da iş makinasının kepçesine takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen direk nedeniyle trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alarak araçların tek şeritten kontrollü olarak geçişine izin verdi.

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