Muğla’da 20 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Denizli girişi Gölcük Mahallesinde gece saatlerinde yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler tarafından araçta arama yapıldı.



Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 20 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü B.D. ve düzensiz göçmenleri taşıyan araca öncülük ettiği öğrenilen araçta bulunan A.Y. ve E Y.D isimli organizatörler yakalandı.



Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri öğrenilirken, organizatörler gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.