Kaza merkeze bağlı Eminettin Mahallesinde meydana geldi.

Rize’den Trabzon istikametine giden araç, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaya, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.