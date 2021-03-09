Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Meray uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yolcu olarak bulunan C.A'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, poşet içinde kağıt parçalarına sarılı bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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