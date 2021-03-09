Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 5-8 Mart tarihlerinde yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi.