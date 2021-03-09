Mavral Sokak'ta, Çorum Adalet Sarayı'na yaklaşık 200 metre mesafedeki bir iş yerinin vitrinine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Tabancadan ateşlenen mermilerin iş yeri ile yanındaki boş dükkanın camına isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.