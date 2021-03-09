İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 663 gram esrar ve skunk, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 33 gram eroin, 1 kök kenevir ile 5 tabanca, 2 tüfek, 196 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı, 67 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.