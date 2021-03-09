Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
44 Afgan göçmen gönüllü ülkesine döndü
[Fotoğraf: AA]
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması ile 44 Afgan göçmeni gönüllü olarak ülkesine uğurladı.
Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması ile ilk gönüllü geri dönüş operasyonu gerçekleştirildi.
Türk Kızılay ve Afganistan Kızılayının iş birliğiyle 44 Afganistan uyruklu göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.
Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması ile düzensiz göçmenlerin gönüllülük esası çerçevesinde ülkelerine güvenli dönüşleri sağlanıyor.
Düzensiz göçmenlere yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla ülkelerine yeniden uyumları amaçlanıyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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