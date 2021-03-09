Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Büyükçekmece'de lise öğrencisi, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.
Büyükçekmece'de alınan bilgiye göre, Kamiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan ve 15 yaşında olduğu belirtilen T.A.'yı uyandırmak üzere odasına girdi. T.A.'nın yatağında hareketsiz yattığını gören aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
T.A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
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