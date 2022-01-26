Rize'de alınan bilgiye göre, ilçenin Kuzayca köyünde yaşayan 88 yaşındaki Ziynet Babal'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ambulans gidemeyince sağlık ekipleri durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

İş makinesiyle bölgeye gelen ekipler, sağlıkçıları kepçeyle taşıyarak hastanın evine ulaştırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ziynet Babal ve sağlık personeli kepçeye konularak ambulansın bulunduğu alana getirildi.

Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Babal'ın yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu belirtildi.