Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve Trabzon üzerinden batıya gidecekleri değerlendirilen 6 düzensiz göçmen, bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi de gözaltına alındı.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Trabzon Göç İdaresi'ne gönderilecek.