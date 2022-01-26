Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri, yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Ekipler kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı ormanlık alanlarda belirlenen noktalara sırtlarında çuvallarla yem taşıdı. Yemler küreklerle kardan temizlenen bu alanlara dağıtıldı.

Çalışmaların yağış etkisini kaybedinceye kadar süreceği öğrenildi.