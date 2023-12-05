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Güncel
AA 05.12.2023 16:31

Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları 9 gündür sürüyor.

Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Sahil Mahallesi mevkiinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep B.'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Olumsuz hava koşullarının güçleştirdiği arama çalışmalarını Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tekneyle açık denizde, diğer görevlilerde kıyıda yürütüyor.

Helikopterle de havadan destek verilen çalışmalarda AFAD'a bağlı 4 kişilik dalgıç ekibi de SONAR cihazı ile bölgede tarama gerçekleştiriyor.

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