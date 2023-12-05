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Güncel
AA 05.12.2023 15:56

Bolu'da etil alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen operasyonlarda 250 litre etil alkol ile ruhsatsız ve kurusıkı silahlar ele geçirildi.

Bolu'da etil alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait şarjör ile fişeklere el konuldu.

Gözaltına alınan V.S. (40) ve T.A. (34), emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak, sahte, el yapımı içki satışı ile imalatının önlenmesi için denetimlerini sıklaştıran ekipler, şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, 50 bidon içinde 250 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. (40) ve T.A. (22), emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

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