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Güncel
İHA 05.12.2023 16:28

Gümüşhane’de arıcılara bin 320 adet polen tuzaklı kovan altlığı dağıtıldı

Gümüşhane’de 122 arıcıya 'Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi' kapsamında bin 320 adet kovan altlığı dağıtıldı.

Gümüşhane’de arıcılara bin 320 adet polen tuzaklı kovan altlığı dağıtıldı

Gümüşhane’de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gümüşhane Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen 'Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi' kapsamında Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever’in de katılımıyla kovan altlığı dağıtımı gerçekleştirildi.

Sahip olduğu fauna ile çok zengin bir bitki örtüsüne sahip Gümüşhane’de çerçeve sayısının, kuluçka alanının, bal veriminin ve polen üretiminin artırılmasının hedeflendiği projeden 122 arıcı yararlandı.

Yüzde 70’i bakanlık, yüzde 30’u da çiftçi katkısıyla yürütülen 'Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi' kapsamında kent merkezinde yetiştiricilik yapan 77 arıcıya 751, Kelkit ilçesinde 21 arıcıya 312, Torul ilçesinde 13 arıcıya 119, Köse ilçesinde 5 arıcıya 54, Şiran ilçesinde 4 arıcıya 48 ve Kürtün ilçesinde 2 arıcıya 36 olmak üzere toplamda 1320 adet kovan altlığı dağıtıldı.

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