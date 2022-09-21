Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı, dünya yüzeyinde bitkisel kaynakların ortaya çıkarılması ve bunların tanınır hale getirilerek insanlık yararına sunulmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Kongre Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Makbul ise Rize'nin her türlü turizm faaliyetine öncülük yapmanın yanında botanikçiler açısından ayrı bir dünya örneği sergilediğini vurguladı.

Rize'nin 2 binin üzerinde tür çeşitliliği, sıfır metreden 3 bin metrelere kadar farklı yükseltiler ve farklı bitki örtüsü tipleri ile önemli biyoçeşitlilik merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Makbul şöyle konuştu:

"Yaz aylarında yayla turizmi ve dağcılık faaliyetleri ile önemli bir turizm merkezi olan ilimiz, kışın da kayak başta olmak üzere farklı sporlara ev sahipliği yapmaktadır. Hangi vadiden çıkarsanız çıkın sonbahar aylarında ise ormanların renk cümbüşüne şahit olursunuz. Botanikçi olup da Rize yaylalarında arazi çalışması yapmayan herhalde çok az sayıda araştırmacı vardır."

Üç gün sürecek sempozyumda 7'si yurt dışından olmak üzere 120 bilim insanı bildiri sunacak.