Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 35 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde Güneyce Köyüne geliyor.

"PKK Kürtlerin düşmanıdır"

Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını anlatan Şehmuz Güngör, "Olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapıyor. Bu olay örnektir ki, terör örgütü PKK, Kürtlerin düşmanıdır. Bunların Kürtlükle alakası yoktur. Biz çoluk çocuğumuza vasiyet ettik, buraya gelip terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler" dedi.

"Terör örgütü PKK küçücük bir bebeği şehit etti"

35 yıl sonra tekrar yakınlarının şehit edildikleri yerde olduklarını vurgulayan Fatma Güngör ise, şunları söyledi:

"Aynı gün 12 kişi şehit edilmiş, 6'sı çocuk, 2'si hamile, insanın kanı donuyor resmen ve yakılarak şehit edilmişler. PKK, küçücük bir bebeği şehit etti. Bir bebeğin ne suçu olabilir ki? Yaşlı bir adamın ne suçu olabilir ki? Onlardan nefret ediyoruz. Her daim biz buradayız, 40 yıl, 80 yıl, bir asır da geçse biz, bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız unutmayacak."