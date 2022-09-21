İhale çerçevesinde İluh Deresi kenarında bulunan Karşıyaka Mahallesinde yıkım kararı olan son bina da yıkıldı.

Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün yürüttüğü 'İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi' ile Karşıyaka Mahallesindeki son binanın yıkımının gerçekleşmesinin ardından tesviye çalışmaları ile projeye kaldığı yerden devam edilecek.