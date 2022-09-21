Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da kentsel dönüşüm çalışmaları
[Fotograf: İHA]
Batman Belediyesi, İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde başlattığı çalışmalarda son binanın yıkımını da gerçekleştirdi.
İhale çerçevesinde İluh Deresi kenarında bulunan Karşıyaka Mahallesinde yıkım kararı olan son bina da yıkıldı.
Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün yürüttüğü 'İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi' ile Karşıyaka Mahallesindeki son binanın yıkımının gerçekleşmesinin ardından tesviye çalışmaları ile projeye kaldığı yerden devam edilecek.
Etiketler: Batman Kentsel Dönüşüm
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