Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, kentin ürünlerinin tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin artırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret çalışmalarında hızla yol alındığını söyledi.

Coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu çabanın ürünü olduğunu anlatan Katırcıoğlu, "Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırıyoruz. Niğde'ye mahsus ürünleri güvenilir olarak piyasaya lanse etmek ancak böyle tescille olabilir. İlimiz maden ocaklarından çıkarılan bu ürünler, kalite standartlarını yakalayan coğrafi işaretle mümkün olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak" dedi.

Katırcıoğlu, oda olarak kente ait farklı ürünlerde de coğrafi işaret başvuru süreçlerinin devam ettiğini, ilerleyen dönemlerde coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artacağını anlattı.