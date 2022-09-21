Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da iş yerinde yangın
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yangın çıktı.
İş yerinin mangal bacasından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden işletme çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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