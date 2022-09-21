Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çukurca da 50 kişilik yatılı Kur'an kursu temeli atıldı
[Fotograf: İHA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak olan ve ilçenin ilk 4 katlı 50 öğrenci kapasiteli yatılı erkek hafızlık Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.
Çukurca 'da 4 katlı, 50 öğrenci kapasiteli yatılı erkek hafızlık Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.
Kur'an kursun temel atma töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Kur'an kursunun başta ilçe halkı olmak üzere bütün Hakkarililere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise, "Genç nesillerin her biri bizim için değerli, birbirinden kıymetlidir. Onun için ne kadar donanımlı, ne kadar güzel insanlar yetiştirirsek ülkemizin geleceği o kadar güzel olur. Bu ülkeye güzel hizmetler yapacak gençleri yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip etsin" diye konuştu.
Etiketler: Hakkari
Sıradaki Haber
Ankara Etlik Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Onkoloji Hastanesi kapatılıyor mu?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz