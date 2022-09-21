Çukurca 'da 4 katlı, 50 öğrenci kapasiteli yatılı erkek hafızlık Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.

Kur'an kursun temel atma töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Kur'an kursunun başta ilçe halkı olmak üzere bütün Hakkarililere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise, "Genç nesillerin her biri bizim için değerli, birbirinden kıymetlidir. Onun için ne kadar donanımlı, ne kadar güzel insanlar yetiştirirsek ülkemizin geleceği o kadar güzel olur. Bu ülkeye güzel hizmetler yapacak gençleri yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip etsin" diye konuştu.