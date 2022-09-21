Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de ayılar şehir merkezinde yiyecek aradı
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir grup ayı yiyecek bulmak için şehir merkezine girdi. Ayılardan biri, yan yatırdığı çöp konteynerini yaklaşık 20 metre sürükleyerek ailesinin yanına ulaştırdı.
Pülümür’de ayılar şehir merkezine kadar indi. Dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken ayılar gruplar halinde yiyecek aramaya başladı.
Sokak köpeklerinin havlamasına rağmen konteynerden yiyecek almak isteyen ayılardan biri, devirdiği konteyneri yaklaşık 20 metre sürükleyerek diğer ayılara ulaştırdı.
Etiketler: Tunceli
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