Pülümür’de ayılar şehir merkezine kadar indi. Dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken ayılar gruplar halinde yiyecek aramaya başladı.

Sokak köpeklerinin havlamasına rağmen konteynerden yiyecek almak isteyen ayılardan biri, devirdiği konteyneri yaklaşık 20 metre sürükleyerek diğer ayılara ulaştırdı.