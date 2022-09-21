Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta emniyet kemeri uygulaması
[Fotograf: İHA]
Kars'ta trafikte cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı. İhlal yapan sürücülere cezai işlem yapıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı.
Uygulamada emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Trafik ekiplerince yapılan uygulamada kuralları ihlal sürücülere karşı denetim ve kontrollerin artırılacağı öğrenildi.
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