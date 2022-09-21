Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt Üniversitesi kontenjanlarındaki boşluklar ek yerleştirmede doldu
[Fotograf: İHA]
Bayburt Üniversitesi, 2022 YKS'de kaydını yapmayan öğrencilerden kaynaklanan boşluklar ek yerleştirmede yeniden doldu.
Bayburt Üniversitesi, geçtiğimiz ay sonuçları açıklanan ilk tercihlerde gösterilen yoğun ilgi sonucunda kendi rekorunu kırmış ve kontenjanlarda yüzde yüzün üzerinde dolulukla tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.
Yerleşen öğrencilerin bir kısmının çeşitli sebeplerle kayıt yapmaması sonucunda meydana gelen az sayıda kontenjan boşluğu ek tercihleri bekleyen öğrencilere umut olmuştu.
Ek yerleştirme verilerine göre Bayburt Üniversitesi'nin kontenjan doluluğu yine yüzde yüzün üzerine çıkarak rekor tazeledi.
Etiketler: YKS
Sıradaki Haber
Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz