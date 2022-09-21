Bayburt Üniversitesi, geçtiğimiz ay sonuçları açıklanan ilk tercihlerde gösterilen yoğun ilgi sonucunda kendi rekorunu kırmış ve kontenjanlarda yüzde yüzün üzerinde dolulukla tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

Yerleşen öğrencilerin bir kısmının çeşitli sebeplerle kayıt yapmaması sonucunda meydana gelen az sayıda kontenjan boşluğu ek tercihleri bekleyen öğrencilere umut olmuştu.

Ek yerleştirme verilerine göre Bayburt Üniversitesi'nin kontenjan doluluğu yine yüzde yüzün üzerine çıkarak rekor tazeledi.