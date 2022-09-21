Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Bağlı Köyündeki ilkokulun ana sınıfının boya ihtiyacını dile getiren Sevgihan Ağır isimli öğretmene yardım sözü verdi.

Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Bağlı ilkokulunu ziyaret eden Aydoğdu, Aksaray’da başlattıkları bir gelenekle ilk atamaları Aksaray'a yapılan genç öğretmenlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda Sevgihan Ağır öğretmenin ana sınıfının boyanması ile ilgili destek istediğini aktaran Vali Aydoğdu, okulun boyanması için yardım edecekleri hususunda söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için okula geldiklerini anlattı.

"Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir"

Kendisinin de bir öğretmen olduğundan bahseden Aydoğdu, "Öğretmenlik bir fedakarlık mesleğidir. Gelecek kuşakların en iyi şekilde yetiştirilmesi eğitim ordusu ile mümkün olacaktır. Öğretmenlerimizin eğitim ve öğretimi devam ettirme gayret ve çabasını görünce hakikaten insan bugün ve gelecek için çok umutlu oluyor. Öğretmen arkadaşlarımızın görev yaptıkları köyde muhtar, imam ve köy halkı ile olan güzel diyaloglarını görmek, onlarla yaptıkları dikey ve yatay iletişimin ne kadar faydalı olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bu nedenle öğretmenlerimizin değerini iyi anlamamız gerekiyor. Eğitim geleceğe yapılan en büyük ve en önemli yatırımdır" dedi.