Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü
[DHA (Arşiv)]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Mücesser Selim, Tuzla Mahallesi'nde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybedip foseptik çukuruna düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Düştüğü yerde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Selim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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