Bartın’da yaşayan ve kimsesi olmayan şehit annesi Zühre Demiroğlu yaşlılığından dolayı fındık bahçesiyle ilgilenemedi.

Diken ve otlarla dolan bahçesini dert eden şehit annesinin yardımına ise Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu.

Bahçeyi ot ve dikenlerden arındıran jandarma personeli temizliğini yaptıkları bahçedeki fındıkları da tek tek toplayarak şehit annesine teslim etti.

Bahçesinin temizlendiğini gören şehit annesi fındıklarının da jandarma personellerince toplanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

"Çok sevindirdiler beni"

Zühre Demiroğlu "Jandarmalarım geldi. Allah bin kere razı olsun. Onlar bana yardım ediyor. Çok sevindirdiler beni. Mezarlıktan şehit oğlumun yanından geçerken onun mezarında otlar varmış. Otları da biçtirmişler. Çok seviniyorum çok. Gece gündüz dua ediyorum. Benim oğlum şehit oldu 34 sene oldu. Buradakiler hep benim evlatlarım" dedi.