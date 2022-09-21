Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'in seferberlik çöreği coğrafi işaretle tescillendi
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Sarıbeyler Mahallesi'nde, ilk kez Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan askerlere besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla üretilen seferberlik çöreğinin coğrafi işaret tescili yapıldı.
Büyükşehir Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan tescil başvurusu sonuçlandı.
"Savaştepe Sarıbeyler seferberlik çöreği" adıyla tescillenen ürünle Balıkesir'in coğrafi işaret sayısı 16'ya yükseldi.
Muharebe yıllarında bölge halkının bir araya gelerek topladığı un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırladığı seferberlik çöreği, yuvarlak şekil verilerek yıkanmış susama bulanıp odun ateşinde pişirildikten sonra serin bir yerde kurutularak 2-3 ay bozulmadan saklanabilecek hale getirildi.
Böylece o dönemde cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici gıda sağlandı.
Etiketler: Coğrafi İşaretler Balıkesir
Son Haberler
- 17:43
- 17:37
- 17:30
- 17:33
- 17:22
Sıradaki Haber
Niğde kalsiti coğrafi işaretle tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz