Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen açılış töreninde saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Seymen gösterisi sunuldu ve Ankara türküleri eşliğinde oyunlar oynandı.

Burada konuşan TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, kökleri sağlam bir temel atılırsa her işin kalıcı olacağını vurguladı ve festivalin çok uzun yıllar sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de festivalin geleneksel hale gelmesini istediğini anlatarak,"Bizlere düşen somut ya da soyut tüm eserlere sahip çıkmaktır" dedi.

Konserler ve paneller yapılacak

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay da edebiyatın geçmişten bugüne bir milletin fikir ve düşünce yapısını, dünya görüşünü, kültür ve medeniyetini yeni kuşaklara aktardığı için çok önemli olduğunu söyledi.

Festival kapsamında paneller, konserler ve imza günleri gerçekleştirilecek. Festival 25 Eylül'de sona erecek.