Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'da sağanak etkili oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun-Adana kara yolunun şehir merkezinden geçen kısımları su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerleri de yağıştan olumsuz etkilendi. İskenderun'da yağmurun dinmesiyle su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü.
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