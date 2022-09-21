Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun-Adana kara yolunun şehir merkezinden geçen kısımları su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerleri de yağıştan olumsuz etkilendi. İskenderun'da yağmurun dinmesiyle su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü.