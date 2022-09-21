Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı Dağı'na çıkıp piknik yaptılar
[Fotograf: İHA]
Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 5137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinde kavun kesip, termosta çay içerek piknik yaptı.
Van'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Ağrı Dağı tırmanışına başladı.
Aynı gün 3200 metre yüksekliğindeki kampa vararak mola veren sporcular, daha sonra 4 bin metredeki kampa ulaştı.
Karlı zemine tırmanarak 5137 metreye ulaşan sporcular, burada kavun kesti, çay içti.
Piknik yapan sporcular, aynı zamanda zirvedeki buzullarda yaşanan erimeye ve dağdaki çöp sorununa dikkat çekti.
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