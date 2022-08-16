Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği
Rize'de Ekşioğlu Vakfı tarafından 22. Ovit Yayla Şenliği gerçekleştirildi. Şenliğe, teröristlerin açtığı ateş sonucu 2017 yılında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de davet edildi.
İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylasında gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin kültürü, el sanatları, yayla göçü canlandırıldı. Şenlik yöresel kıyafetlerle atma türkü, mutfak kültürü, folkloru gerçekleştirildi.
Etkinlikleri Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ile çok sayıda vatandaş izledi.
[Fotoğraf: AA]
Etkinliklere, teröristlerin açtığı ateş sonucu 2017 yılında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün davet edildi, Çeber tarafından şehit annesine oğlunun resminin yer aldığı tablo hediye edildi.
Etiketler: Rize
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