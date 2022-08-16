Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta tren çarpan kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta bir kişiye yolcu treni çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak-Karabük seferini yapan yolcu treni, Uzunkum mevkiindeki raylarda yürüyen ve telefonla konuştuğu sırada makinistin kornalı uyarılarını fark etmediği belirtilen 17 yaşındaki S.B'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.B, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tren kısa süre rötar yaptı.
Etiketler: Zonguldak Tren Kazası
Son Haberler
- 10:56
- 10:45
- 10:54
- 10:40
- 10:41
Sıradaki Haber
Kursağında çöp kalan leylek tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz