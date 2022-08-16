Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Bozüyük İlçesinde sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Dodurga Beldesi'nde yaklaşık 20 dakika yağan dolu ekili alanlara, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi.
Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı.
Dodurga Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kısmen kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.
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